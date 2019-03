Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Zwei Sturmschäden am Donnerstag

Sprockhövel (ots)

Die Feuerwehr Sprockhövel wurde am Donnerstag gleich zweimal zu einem Sturmschaden gerufen. Gegen 17.50 Uhr musste an der Schwelmer Straße ein abgeknickter Baum, welcher auf die Fahrbahn ragte, beseitigt werden. Gegen 18.35 Uhr war ein Baum umgestürzt und dabei in einer Oberleitung hängen geblieben. Auch dieser Baum wurde von den Einsatzkräften beseitigt.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Sprockhövel

Pressestelle

Matthias Kleineberg

Telefon: 02339 917 387

E-Mail: matthias.kleineberg@feuerwehr-sprockhoevel.de

www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell