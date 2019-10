Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Auffahrunfall in Wilhelmshaven - eine Unfallbeteiligte leicht verletzt, beide Fahrzeuge beschädigt

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am frühen Dienstagmorgen, 08.10.2019, kam es im Ölhafendamm zu einem Unfall. Eine 18-Jährige befuhr mit ihrem PKW den Ölhafendamm aus Richtung Gökerstraße in Richtung Friesendamm und musste verkehrsbedingt kurz vor der Kreuzung Ölhafendamm/Friesendamm abbremsen. Ein dahinterfahrender 27-jähriger Fahrer eines Pkw erkannte dieses zu spät, so dass es zu einem Zusammenstoß gekommen ist, bei dem die 18-Jährige leicht verletzt wurde, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell