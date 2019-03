Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Schulgebäude

Hildesheim (ots)

Sarstedt (Sti). In dem Zeitraum 05.03.2019 bis 07.03.2019 ist es an dem Mensa Gebäude der Schiller Oberschule in Sarstedt zu einer Sachbeschädigung gekommen. Bislang unbekannte Täter sind offenbar über den dortigen Zaun geklettert und haben eine Fensterscheibe beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 - 985115, zu melden.

