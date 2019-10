Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tank-und Rastanlagen, Parkplätze entlang der BAB 8/81: Präventive Alkoholkontrollen bei LKW-Fahrern; Sindelfingen/BAB 8: Eishockeyfans lösen Polizeieinsatz aus

Ludwigsburg (ots)

Tank- und Rastanlagen, Parkplätze entlang der BAB 8/81: Präventive Alkoholkontrollen bei LKW-Fahrern

Am Sonntagabend führten Beamte der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg in der Zeit von 19:00 Uhr bis 24:00 Uhr entlang der Bundesautobahnen 8 und 81 umfangreiche präventive Alkoholkontrollen bei LKW-Fahrern auf den Tank- und Rastanlagen Denkendorf, Schönbuch-West, Schönbuch-Ost, Sindelfinger Wald und den Parkplätzen Sommerhofen, Geyern und Ziegler durch. Es wurden insgesamt 136 LKW-Fahrer angesprochen und in Bezug auf das Thema Alkohol und Drogen am Steuer sensibilisiert. Hierbei stellte man acht alkoholisierte Fahrer fest, wobei die gemessenen Atemalkoholwerte zwischen 0,3 Promille und 2,78 Promille lagen. In fünf Fällen stellten die Beamten die Dokumente der Fahrer präventiv, zu Verhinderung eines alkoholisierten Fahrtantritts, sicher. Am Montagmorgen suchten Polizisten die Betroffenen erneut auf. Nach einem Atemalkoholtest bekamen alle, bis auf einen ihre Papiere wieder und durften ihre Fahrten antreten. Der LKW-Lenker, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht wieder fahrtüchtig war, bekam seine Dokumente nicht ausgehändigt und musste seine Tour weiter verschieben.

Sindelfingen/BAB 8: Eishockeyfans lösen Polizeieinsatz aus

Am Sonntag kam es gegen 13:30 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz auf der Tank- und Rastanlage Sindelfinger Wald. Drei Busse mit Fans einer Eishockeymannschaft waren auf dem Weg zu einem Auswärtsspiel und machten Pause in der Rastanlage. Eine Gruppe von circa 80 Fans, die zum Teil angetrunken waren, suchte die Gaststätte auf und grölte dort herum. Als mehrere Fans nicht in der dafür vorgesehenen Toilette, sondern im Außenbereich der Rastanlage urinierten, wurden sie von einer 66-jährigen und einer 51-jährigen Angestellten angesprochen, was wohl dazu führte, dass die Frauen von den Fans auch beleidigt wurden. Bei Eintreffen der Polizeibeamten hatte sich die Situation bereits wieder beruhigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten alle Fans ihre Reise fortsetzen.

