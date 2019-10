Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr (BAB 81 Parkplatz Kälbling West): Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Bei einem Unfall, der sich am Montagabend gegen 21.55 Uhr auf der Bundesautobahn 81 Fahrtrichtung Stuttgart, zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Pleidelsheim, beim Parkplatz Kälbling West ereignete, wurde ein 51-jähriger VW Golf-Fahrer leicht verletzt und es entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro. Laut eigenen Angaben war der 51-Jährige durch die Benutzung seines Mobiltelefons abgelenkt und geriet auf Höhe der Parkplatzzufahrt zu weit nach rechts, so dass der VW Golf gegen die Leitplanke und anschließend gegen den Anpralldämpfer, der Abgrenzung zwischen Durchgangsfahrbahn und Parkplatzeinfahrt, prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Airbags ausgelöst und das Fahrzeug schleuderte um 180 Grad herum und kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem Parkplatz zum Stehen. Der 51-jährige Fahrer wurde zur ärztlichen Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Da bei ihm deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung festgestellt werden konnten, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde einbehalten. Die Feuerwehr Mundelsheim war mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften ausgerückt, da in der ersten Unfallmeldung von einem brennenden Fahrzeug die Rede gewesen war. Für die Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen war die Parkplatzzufahrt bis 23.30 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell