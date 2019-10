Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Mercedes aufgebockt; Leonberg: Ein Leichtverletzter und 16.000 Euro Schaden bei Wendemanöver

Ludwigsburg (ots)

Weil der Stadt: Mercedes aufgebockt

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Sonntag, 19:00 Uhr bis Montag, 18:30 Uhr auf dem Parkplatz des Tennisclubs in der Jahnstraße einen weißen Mercedes auf Knochensteinen aufgebockt und alle vier Räder entwendet. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Weil der Stadt, Tel. 07033/52770, zu melden.

Leonberg: Ein Leichtverletzter und 16.000 Euro Schaden bei Wendemanöver

Am Montagabend gegen 21:45 Uhr war der 35-jähriger Fahrer eines Ford auf der L 295 von Weil der Stadt kommend in Richtung Leonberg unterwegs. An der roten Ampel an Anschlussstelle Leonberg-West versuchte er zu wenden und stieß dabei mit dem von der Brennerstraße auf die B 295 einfahrenden BMW eines 27-Jährigen zusammen. Der Fahrer des BMW wurde leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

