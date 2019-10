Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung einer Hauseingangstür in Wilhelmshaven festgestellt, ein Einbruch kann nicht ausgeschlossen werden - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am frühen Donnerstagmorgen, 17.10.2019, wurde die starke Beschädigung einer Hauseingangstür in der Fichtestraße festgestellt. Die eintreffenden Beamten konnten feststellen, dass die Tür offenbar eingetreten wurde, ein Einbruch nicht ausgeschlossen werden kann. Zeugen, die ergänzende Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

