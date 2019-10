Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Bereitgelegtes Diebesgut in Wilhelmshaven konnte nicht entwendet werden - Zwei Täter flüchteten aus einem Bekleidungsgeschäft

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Donnerstagnachmittag, 17.10.2019, versuchten offenbar zwei männliche Personen gegen 16:40 Uhr aus einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße Bekleidungsgegenstände zu entwenden. Sie wurden dabei beobachtet, wie sie augenscheinlich Kleidungsstücke in einer Plastiktüte für einen möglichen späteren Diebstahl bereitstellten. Als sie kurze Zeit später einen Security-Mitarbeiter sahen, rannten sie aus dem Geschäft, konnten im Rahmen der Fahndung jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Beide flüchtenden Personen sollen ca. 30 Jahre alt sein, einer etwa 170 cm groß, der andere ca. 200 cm groß gewesen sein. Der kleinere Mann soll einen Drei-Tage-Bart und eine auffällig große Brille getragen haben.

Der Größere soll zur Tatzeit eine grüne Daunenjacke und eine graue Jogginghose getragen haben.

Zeugen, die ergänzende Angaben machen können, insbesondere beide flüchtenden Täter gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

