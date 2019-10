Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: 17-jähriger des Drogenhandels verdächtigt- Durchsuchung führt zu Drogen-und Waffenfund

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 16.10.19, gegen 19:30 Uhr, beobachtet ein Polizeibeamter privat auf einem Schulhof in Altengroden in Wilhelmshaven einen augenscheinlichen Drogenverkauf. Der Polizeibeamte gibt sich daraufhin als solcher zu erkennen und spricht den 17-jährigen mutmaßlichen Drogendealer an. Im Folgenden kommt es zu einem Gerangel, bei welchem der Beamte leicht verletzt wird. Zeitgleich treffen angeforderte Streifenwagen ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ das Amtsgericht Oldenburg Durchsuchungsbeschlüsse. Bei der nun folgenden Durchsuchung des 17-jährigen werden Betäubungsmittel, ein Einhandmesser sowie ein Schlagring aufgefunden. Eine im Anschluss durchgeführte Durchsuchung in der elterlichen Wohnung führt zu dem Auffinden einer Schreckschusspistole und einer Munitionsanzahl von 150 Schuss in einem Tresor im Kinderzimmer des Beschuldigten. Gegen den 17-jährigen wird nunmehr wegen des Verdachts des Unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell