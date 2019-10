Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unfall zwischen Rettungswagen und Pkw am 14.10.19- Fahrzeugführer und Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag,dem 14.10.19,zwischen 17:08-17:20 Uhr,kommt es auf der Gökerstraße/Höhe Mühlenweg in Wilhelmshaven zu einem Zusammenstoß zwischen einem mit Sonder-und Wegerechten im Einsatz befindlichen Rettungswagen und einem Pkw. Bei dem Pkw soll es sich um einen grau-oder silberfarbenen BMW 3er Reihe gehandelt haben, welcher seine Fahrt trotz Touchierung und vermutlichen Schäden in Richtung Stadtnorden fortsetzte. Der Rettungswagen setzte seine Fahrt aufgrund des äußerst dringlichen Einsatzes ebenfalls fort. Der Fahrzeugführer des BMW sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421-942-0 in Verbindung zu setzen.

