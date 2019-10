Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Gefährdung des Straßenverkehrs in Wilhelmshaven - Zeugin alarmiert die Polizei, ein Zeuge fährt dem Unfallverursacher hinterher, der mit 2,18 Promille unterwegs war

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. In der Nacht zum Dienstag, 15.10.2019, alarmierte eine Zeugin die Polizei, weil sie gegen 00:50 Uhr durch einen lauten Knall wach geworden sei. Bei einer Nachschau stellte sie fest, wie ein PKW gegen einen in der Straße Alter Banter Weg geparkten Bulli fuhr und sich anschließend in Richtung Banter Weg entfernte.

Ein weiterer Zeuge konnte den eingesetzten Beamten ergänzen, dass er selber in dem Pkw saß, der von dem zunächst unbekannten Pkw-Fahrer im Alter Banter Weg angefahren wurde, woraufhin sich der Zeuge dazu entschied, hinter dem Unfallverursacher hinterherzufahren. In der Marktstraße hielt der Pkw Ford schließlich an.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten bei dem Fahrer des flüchtenden Pkw Ford eine Alkoholbeeinflussung fest. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde.

Die Beamten leiteten gegen den 48-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein und stellten den Führerschein sicher.

