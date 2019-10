Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: in Bürocontainer eingebrochen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Käfertal (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter im Stadtteil Käfertal in mehrere Containerbüros ein. Die Einbrecher zerstörten auf einem Baustellengelände im George-Sullivan-Ring an den Bürocontainern die Rolläden und schlugen die dahinterliegenden Fenster ein. Nachdem sie in die Container eingestiegen waren, durchwühlten sie diese. Nach ersten Erkenntnissen wurden lediglich ein Messer und ein Hammer entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 1.200 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell