Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Radfahrerin stürzt und verletzt sich

Heidelberg (ots)

Verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste eine 17-jährige Radfahrerin, die am Dienstag gegen 15.40 Uhr in einen Unfall in den Neckarstaden verwickelt war. Ein Lkw-Fahrer fuhr vom Bismarckplatz aus in Richtung Neckarstaden und übersah dabei die auf dem Radweg ordnungsgemäß fahrende Radfahrerin. Es kam zur Berührung, in dessen Verlauf die junge Frau stürzte und sich verletzte. Sie wurde an der Unfallstelle erstversorgt und in einem Krankenhaus ambulant weiterbehandelt. In welcher Höhe Gesamtschaden entstand, ist bislang noch nicht bekannt.

