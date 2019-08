Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Kofinanzierungshilfen für Neubau der Kita "Koboldland" in Goldberg

Schwerin (ots)

Die Kinder aus dem "Koboldland" bekommen eine neue Kita. Das alte Gebäude der Kindertagesstätte in der John-Brinkmann-Straße entspricht nicht mehr den heutigen Ansprüchen. Hinzu kommt, dass aufgrund des Alters des Gebäudes auch die Betriebskosten sehr hoch sind. Eine Sanierung kam nicht in Frage, da Aufwand und Ergebnis in keinem Verhältnis gestanden hätten. Deshalb hat sich die Stadt für einen Neubau auf dem derzeitigen Grundstück entschieden.

Nach dem Abriss eines leerstehenden Gebäudeteils entsteht auf der gleichen Fläche die neue Kita. Auf der übrigen freiwerdenden Fläche soll ein Parkplatz für die gegenüberliegende Sport- und Mehrzweckhalle der Regionalen Schule und für die Kita entstehen.

Rund zwei Millionen Euro werden die erforderlichen Investitionen insgesamt kosten. Das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt unterstützt über die Richtlinie für die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung mit einer Zuwendung in Höhe von 750.000,00 Euro. Den restlichen Betrag muss die Stadt Goldberg als Eigenanteil selbst aufbringen. Da sich die Stadt dazu nicht in der Lage sah, hatte sie einen Antrag auf Kofinanzierungshilfe beim Ministerium für Inneres und Europa gestellt. Der Vergaberat hat positiv über diesen Antrag entschieden, so dass Innenminister Lorenz Caffier heute dem Bürgermeister Herrn Gustav Graf von Westarp einen Bewilligungsbescheid in Höhe von rund 930.000 Euro als Sonderbedarfszuweisung übereichen konnte.

"Die Stadtkasse wird damit deutlich entlastet deutlich entlastet. In dem Neubau werden mehr Kindergarten- und Krippenkinder besser als bisher betreut werden. In Kinder und ihre Erziehung und Bildung zu investieren, ist immer richtig", sagte der Minister bei seinem Besuch in Goldberg.

