POL-OH: Unfallflucht

Fulda - Am Montag (14.10.) kam es um circa 19:15 Uhr zu einem Unfall auf der B 458. Eine 39-jährige Fiat-Punto-Fahrerin aus Poppenhausen sowie eine dahinterfahrende 69-jährige Opel-Corsa-Fahrerin aus Dipperz befuhren die B 458 von Fulda aus in Richtung Friesenhausen und erkannten ein auf der Straße liegendes ca. 1,0 x 1,5 Meter großes Wellblech zu spät, sodass sie nicht mehr ausweichen konnten. Hierbei wurde bei dem Fiat-Punto der Wassertank und bei dem Opel-Corsa der Benzintank zerstört. Die Feuerwehr Dipperz beseitigte die circa 300 Meter lange Benzinspur. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 EUR. Der PKW-Fahrer, welcher das Wellblech zuvor in Höhe der Ortschaft Dipperz verlor, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

