Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg - Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Pkw am Montag (14.10.), gegen 13:20 Uhr, die B 83 aus Richtung Alheim-Heinebach kommend in Richtung Rotenburg. Der Fahrer eines Pkw aus Bebra befuhr die B 83 in entgegengesetzte Richtung. Der unbekannte Fahrer versuchte einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen. Beim Ausscheren zum Überholen übersah er den entgegenkommenden Pkw aus Bebra. Dieser konnte einen Zusammenstoß mit dem unbekannten Fahrer verhindern, fuhr jedoch nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stehen. Dabei wurde ein Leitpfosten umgefahren. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell