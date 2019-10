Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bad Hersfeld - Lullusfest

Bad Hersfeld (ots)

Das Volksfest verlief am "Lollsmontag" aus polizeilicher Sicht erfreulich friedlich. Die Bad Hersfelder feierten mit den Besuchern bei fast hochsommerlichen Temperaturen. Über den Tag hinweg wurden lediglich einige Fundsachen auf der "Lollswache" abgegeben, die zum Teil noch am selben Abend an ihre Besitzer ausgehändigt werden konnten. Im Verlauf des Abends waren drei angebliche Schlägereien im Bereich des Festplatzes gemeldet worden, die sich im Nachhinein nicht bestätigten.

