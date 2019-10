Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Diebstahl -

Fulda (ots)

Maschendrahtzaun beschädigt

Rothenkirchen - In der Nacht zu Sonntag (13.10.) beschädigten Unbekannte einen Maschendrahtzaun in der Höhenstraße. Vermutlich wurde dieser durch ein nicht berechtigtes Übersteigen des Zauns beschädigt. Die Täter verursachten einen Sachschaden von rund 75 Euro.

Grillbude aufgebrochen

Neuhof / Giesel - In der Zeit von Mittwoch (09.10.) bis Samstag (12.10.) brachen Unbekannte in eine "Grillbude" in der Straße "Am Küppel" ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und öffneten ein Fenster. Außerdem versuchten sie, an derselben Örtlichkeit in ein Sportlerheim einzudringen, indem sie eine Tür aufhebeln wollten, was jedoch misslang. In beiden Fällen wurde nichts gestohlen. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Fensterscheibe an Turnhalle beschädigt

Fulda - In der Zeit von Freitag (11.10.) bis Montag (14.10.) beschädigten Unbekannte eine Fensterscheibe an einer Turnhalle in der Buseckstraße. Die Täter warfen vermutlich einen Stein gegen die Scheibe, wodurch diese beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Pkw zerkratzt

Fulda - Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, beschädigten Unbekannte in der Zeit von Mittwoch (09.10.) bis Donnerstag (10.10.) einen schwarzen Mercedes, welcher in der Tannenbergstraße abgestellt war. Die Täter zerkratzten mit einem unbekannten Gegenstand den vorderen linken Kotflügel. Es entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro.

Kennzeichenschilder gestohlen

Am Sonntagvormittag, zwischen 04:30 Uhr und 12:30 Uhr, stahlen Unbekannte in der Magdeburger Straße die beiden amtlichen Kennzeichenschilder - FD-ML 1076. Die Schilder waren an einem schwarzen Daimler Chrysler angebracht. Es entstand ein Schaden von rund 30 Euro.

Diebstahl von Baustellengelände

Fulda - In der Zeit von Donnerstag (10.10.) bis Montag (14.10.) brachen Unbekannte in einen Abstellraum auf einer Baustelle in der Bahnhofstraße ein. Die Täter drangen auf bisher unbekannte Art und Weise in den Raum ein und stahlen ein Schweißgerät, eine Gasflasche sowie einen Elektroverteilerwürfel. Der entstandene Schaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell