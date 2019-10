Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Festnahme nach Fund einer Cannabisplantage

Vogelsberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Osthessen

Festnahme nach Fund einer Cannabisplantage

Eichenrod - Am Montag (14.10.) entdeckte die Kriminalpolizei Alsfeld eine Cannabisplantage in Eichenrod. Die Beamten stellten dabei eine Vielzahl von Marihuanapflanzen sowie Bargeld sicher. Aufgrund vorausgegangener Ermittlungen des Alsfelder Rauschgiftkommissariats erließ das Amtsgericht Gießen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen einen Durchsuchungsbeschluss für ein Mehrfamilienhaus in Eichenrod. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten beschlagnahmten die Ermittler über 700 Cannabispflanzen und eine niedrige vierstellige Summe Bargeld. Zudem nahmen sie zwei Beschuldigte, einen 53-jährigen Holländer und einen 28-jährigen Bosnier, fest. Gegen diese besteht der dringende Verdacht des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die Beschuldigten sollen am Dienstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden.

Weitere Nachfragen richten sie bitte an die Staatsanwaltschaft Gießen.

Thomas Hauburger Staatsanwaltschaft Gießen Pressesprecher Tel. +49 (0)641 / 934 - 3215

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1012

