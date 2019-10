Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht - Wer hat etwas gesehen?

Vogelsberg (ots)

Unfallflucht - Wer hat etwas gesehen?

Flensungen - Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag (12.10.), gegen 22:12 Uhr, zwei Fahrzeuge auf einem Parkplatz in der Gießener Straße. Beim Ausparken aus der Parklücke stieß er gegen das hinter ihm geparkte Fahrzeug. Das Fahrzeug wurde dadurch gegen ein weiteres gedrückt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 2.500 EUR zu kümmern. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Mercedes mit möglicherweise schweizerischem Kennzeichen handeln.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

