Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Unter Alkoholeinfluss

Rastatt (ots)

Eine Verkehrskontrolle am Freitagfrüh wurde einer VW-Fahrerin zum Verhängnis. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt kontrollierten die 52-Jährige gegen 0.55 Uhr in der Badener Straße und mussten nach einem durchgeführten Atemalkoholtest feststellen, dass die Frau mit etwas mehr als einem halben Promille unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Weiterfahrt wurde beendet und der Fahrzeugschlüssel vorübergehend einbehalten. Sie muss nun mit einem Bußgeld im dreistelligen Bereich, einem mehrwöchigen Fahrverbot und Punkten in Flensburg rechnen. /ph

