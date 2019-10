Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit Personenschaden

Bad Hersfeld - Rotenburg (ots)

Schwerer Unfall mit Verletzten - Wer kann Hinweise geben?

Bad Hersfeld - Am Montag (14.10.), gegen 11:30 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Berlin die B62 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Niederaula. Ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Nidderau (Main-Kinzig-Kreis) befuhr die B62 in entgegengesetzter Richtung. Der 50-jähriger Fahrer überholte in einer für ihn langgezogenen und kaum einsehbaren Rechtskurve mindestens einen Lkw und prallte im weiteren Verlauf, mutmaßlich auf Höhe eines weiteren Lkw, mit dem entgegenkommenden Fahrzeug des 45-jährigen frontal zusammen. Dabei wurde das Fahrzeug abgewiesen und nach rechts auf die dortige Schutzplanke geschleudert. Die Fahrzeuge wurden durch den Aufprall stark beschädigt und die jeweiligen Fahrzeugführer in den Autos eingeklemmt. Der 50-jährige Pkw-Fahrer wurde mittels Rettungshubschrauber in das Klinikum Fulda verbracht. Der 45-jährige Pkw-Fahrer wurde in das Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 147.000 EUR. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die B 62 war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Hinweise zum Unfallhergang bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld Tel. 06621/932-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Stephan Müller Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell