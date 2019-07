Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Einfamilienhaus in Ückerath - Polizei sucht Zeugen

Dormagen (ots)

In der Zeit von Montag (29.07.), 18:00 Uhr, bis Dienstag (30.07.), 01:15 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Ückerath "Auf der Hardt". Sie kletterten über ein Terrassendach an ein Fenster im Obergeschoss und hebelten dieses auf. Im Haus suchten sie nach Beute und stahlen Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise bitte an die 02131-3000. Zusammen mit der Polizei Einbrechern einen Riegel vorschieben. Beim Kommissariat für Kriminalprävention erhalten Bürgerinnen und Bürger kostenlose, herstellerneutrale Fachberatung zum Thema Sicherheitstechnik. Neben Präventionstipps ist auch eine Analyse von Schwachstellen an der eigenen Wohnung / dem eigenen Haus möglich. Setzen Sie sich gerne mit unseren technischen Beratern unter der Rufnummer 02131/300-0 in Verbindung.

