Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Eigentümer von Schmuck (Foto anbei)

Neuss, Rhein-Kreis Neuss (ots)

Am Montag, dem 29.07.2019, fand ein Anwohner der Rheinfährstraße in Neuss-Uedesheim in seinem Briefkasten diverse Schmuckstücke. Es handelt sich hierbei um eine Goldkette, einen Ohrclip, zwei Ringe und zwei Ansteckbroschen. Die Gegenstände konnten bisher noch niemandem zugeordnet werden. Da nicht auszuschließen ist, dass der aufgefundene Schmuck aus Einbrüchen oder Diebstählen stammt, bittet die Polizei um Mithilfe und veröffentlicht nun ein Foto der Gegenstände. Sie bittet die Eigentümer oder Personen, die Hinweise zur Herkunft des Schmucks geben können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 (Kriminalkommissariat 14) in Verbindung zu setzen.

