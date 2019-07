Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizisten bei Kontrolle verletzt - Aggressiver 24-Jähriger ohne Führerschein, aber mit Alkohol unterwegs

Kaarst (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (30.07.), gegen 04:45 Uhr, beabsichtige eine Streife der Polizei auf dem Parkplatz "Am Kaarster See", den Fahrer eines verdächtigen Ford zu kontrollieren. Mit der Maßnahme, der Personalienüberprüfung konnte sich der 24-Jährige aus Kaarst offensichtlich überhaupt nicht anfreunden. Noch während der Überprüfung wurde die Stimmung des jungen Mannes immer aggressiver. Er sperrte sich gegen die Maßnahmen der Polizisten. Es kam zu einer Rangelei, in dessen Verlauf der Kaarster die Ordnungshüter körperlich attackierte und auch verletzte, so dass ein Polizist im Anschluss keinen Dienst mehr versehen konnte. Nur mit Mühe gelang es, den Randalierer unter Kontrolle zu bringen. Dazu mussten ihm die Beamten Handfesseln anlegen.

Während der Überprüfung des 24-Jährigen aus Kaarst, stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest ergab einen Wert, der deutlich über dem des Erlaubten lag. Zudem kam heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein Arzt entnahm ihm die erforderlich gewordene Blutprobe. Der 24-Jährige wird sich demnächst wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Polizeibeamte verantworten müssen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell