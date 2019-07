Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verdacht: Autofahrer unter Rauschgifteinfluss

Neuss (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei im Rhein-Kreis Neuss führten am Montagmorgen (29.07.) auf dem Konrad-Adenauer-Ring, in Neuss Geschwindigkeitsmessungen durch. Gegen 08:40 Uhr, hielten sie einen Opel an. Im Rahmen der Kontrollen stellten die Ordnungshüter bei einem 33-Jährigen Anzeichen von BTM-Konsum fest, der schließlich auch durch einen Vortest bestätigt wurde. In seinem Auto fanden die Polizeibeamten zudem Rauschgift. Der Kaarster musste sich einer Blutprobe unterziehen. Ihn erwarten ein Ordnungswidrigkeiten- und ein Strafverfahren.

