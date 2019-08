Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Grenzweg, Scheibe am Auto eingeschlagen und Rucksack entwendet

Coesfeld (ots)

In der Zeit vom 24.08.19, 21:00 Uhr bis 23:05 Uhr schlug ein bisher unbekannter Täter die Scheibe an einem geparkten schwarzen PKW Honda ein. Aus dem Auto wurde ein Rucksack entwendet. Der Schaden wird mit 500 Euro angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen, Tel.: 02594-7930, entgegen.

