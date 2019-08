Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Julius-Maggi-Straße, Volvo beschädigt

Coesfeld (ots)

In der Zeit von Samstag, 24.08.19, 09:25 - 09:35 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen schwarzen Volvo und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne seinen Anschlusspflichten nachgekommen zu sein. Der Volvo stand auf dem Parkplatz der Bäckerei Geiping auf der Julius-Maggi-Straße in Lüdinghausen. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 02591/ 7930 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell