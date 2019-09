Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht des Polizeikommissariats Peine vom 29. September 2019

Peine (ots)

Einbruch in Geräteraum

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bisher unbekannte Personen in Groß Bülten, Schönebeck, in den Geräteraum des Vereinsheim der Spielvereinigung Groß Bülten ein und entwendeten eine Kettensäge und ein Laubblasgerät. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1.500,- Euro.

Motorroller entwendet und beschädigt

Im Zeitraum von Mittwoch, d. 21.08.2019 bis Mittwoch vergangener Woche wurde in Vechelde, Kurt-Schumacher-Straße, vom Bahnhofsvorplatz ein dort abgestellter Roller entwendet und missbräuchlich benutzt. Der Roller wurde später beschädigt wieder aufgefunden. Die Schadenshöhe beträgt c. 100,- Euro.

Container durch Feuer beschädigt

Am Samstag wurde vermutlich durch bisher nicht bekannte Personen in Peine, Duttenstedter Straße, ein auf dem Parkplatz des dortigen Ärztehauses aufgestellter Papiercontainer in Brand gesteckt. Das Feuer wurde durch die FFW Peine gelöscht. Die bisher bekannte Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Sachbeschädigungen an Pkws

In der Nacht zu Samstag wurden in Peine, auf einem Parkplatz an der Kommerzienrat-Meyer-Alle, zwei dort abgestellte Pkw beschädigt. An einem Pkw wurden drei Reifen zerstochen, der Lack zerkratzt und die Antenne beschädigt. An dem zweiten Pkw wurde ebenfalls ein Reifen zerstochen. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 600 Euro.

Unfall bei abgeschalteter Lichtzeichenanlage

Am Samstag kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Stederdorf an der Kreuzung Peiner Straße / Dieselstraße, als die dortige Lichtzeichenanlage ausgefallen war. Der 61-jährige Fahrer eines Pkw VW Passat aus Ilsede übersah beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Pkw Peugeot, der von einer 50-jährigen Frau aus Peine geführt wurde. Bei dem Zusammenstoß werden die 50-Jährige und ein 5-jähriges Kind, das mit in dem VW Passat gesessen hat, leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum Peine gebracht. Neben den beiden Pkws wurde auch ein Verkehrszeichen beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 7.700,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Peter Rathai

Telefon: 05171/999-112

E-Mail: peter.rathai@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell