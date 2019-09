Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 29. September 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Kriminalitätslage

Diebstahl eines Fahrrades Sa., 28.09.2019, 02:30 Uhr bis 02:35 Uhr 38300 Wolfenbüttel, Am Herzogtore vor der Volksbank

In den frühen Morgenstunden des 28.09.2019, Samstag, in der Zeit von 02:30 Uhr bis 02:35 Uhr, entwendete/n bislang unbekannte/r Täter das an der Hauswand der Volksbank in der Straße Am Herzogtore, Wolfenbüttel, abgestellte, schwarze Trekkingrad der Marke KTM. Das Fahrrad hat einen Wert von 1800,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter: 05331 / 933-0

Verkehrslage

Verkehrsunfallflucht Freitag, 27.09.2019, gg. 17:50 Uhr 38304 Wolfenbüttel, Dr.-Henrich-Jasper-Straße / Frankfurter Straße, L615

Am Freitag, 27.09.2019, gg. 17:50 Uhr, wollte eine 28jährige Fußgängerin die Dr. Heinrich-Jasper-Straße auf einem Fußgängerüberweg überqueren. Die Lichtsignalanlage (LSA) zeigte für sie Grünlicht. Auf dem Überweg wurde sie von einem braunen Pkw angefahren, der, ebenfalls bei Grünlicht, von der Frankfurter Straße nach links in die Dr. Heinrich-Jasper-Straße einbog. Durch den Zusammenstoß stürzte die schwangere Frau und zog sich leichte Verletzungen (Schürfwunden und Prellungen) zu, während der Unfallverursacher sich vom Unfallort entfernte, ohne sich um die gestürzte, verletzte Frau zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter: 05331 / 933-0

Verkehrsunfallflucht Samstag, 28.09.2019, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 09:55 Uhr 38304 Wolfenbüttel, Hoffmann-von-Fallersleben-Straße

Bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Samstagmorgen, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 09:55 Uhr, den am Fahrbahnrand der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße abgestellten grauen VW Polo, indem er, vermutlich beim Vorbeifahren gegen den linken Außenspiegel fuhr. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich danach, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter: 05331 / 933-0

Verkehrsunfallflucht Freitag, 27.09.2019, 18:00 Uhr bis Samstag, 28.09.2019, 13:00 Uhr 38312 Ohrum, Harzstraße / L 615, Einmündung Oderwaldstraße

In der Zeit von Fr., 27.09.19, 18:00 Uhr bis Sa., 28.09.19, 13:00 Uhr, kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf der Harzstraße (L615), Fahrtrichtung vermutlich Rtg. Halchter, auf Grund unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, geriet auf den dortigen Grünstreifen, überfuhr und beschädigte ein Vorfahrtszeichen sowie einen angrenzenden Sichtschutzzaun. Nach dem Unfall entfernte sich der Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Anhand am Ort vorgefundener Fahrzeugteile konnte festgestelt werden, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Audi gehandelt haben könnte.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter: 05331 / 933-0

Verkehrsunfallflucht Samstag, 28.09.2019, 14:00 Uhr bis 16:15 Uhr 38302 Wolfenbüttel, Jahnstraße

Vermutlich beim Ein- oder Ausfahren aus einer Parklücke in der Jahnstraße beschädigte am Samstag, 28.09.2019, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 16:15 Uhr, ein Fahrzeugführer den linken Kotflügel eines zum Parken abgestellten, grauen Opel Astra. Der Verursacher entfernte sich vom VU-Ort, ohne sich um die weitere Schadensregulierung zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter: 05331 / 933-0

