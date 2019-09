Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 28.09.2019 - 29.09.2019, 07:30 Uhr

Salzgitter (ots)

Feststellung mehrerer Verkehrsstraftaten - Hergang: Am Samstag, den 28.09.2019, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Salzgitter um 14:10 Uhr einen Pkw Honda in der Schillerstraße. Im Rahmen der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit konnten beim Fahrer, einem 33-jährigen Hannoveraner, mehrere körperliche Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen vorherigen Konsum von Betäubungsmittel schließen ließen. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht und verlief positiv auf eine Beeinflussung durch THC. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Um 21:50 Uhr fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung ein auf der Albert-Schweitzer-Straße fahrender Pkw VW auf. An den montierten Kennzeichen des Pkw fehlten offensichtlich die Zulassungsplaketten. Im Rahmen der anschließend durchgeführten Kontrolle bestätigte sich, dass für den Pkw kein Haftpflichtversicherungsschutz besteht. Dem Fahrer, einem 36-jährigen Mann mit Wohnort in Salzgitter, wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Kennzeichen des Pkw wurden sichergestellt. Um 22:45 Uhr fiel, ebenfalls in der Albert-Schweitzer-Straße, ein Pkw BMW auf, als dieser beim Abbiegen einen Fahrfehler beging und kurz auf die Gegenfahrbahn fuhr. Die Ursache des Fahrfehlers offenbarte sich schnell. Im Rahmen der Kontrolle fiel bei dem 56-jährigen Fahrer, einem Mann aus Berlin, Atemalkoholgeruch auf. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Am Sonntag, den 29.09.2019, wurde um 01:35 Uhr ein Pkw Opel in der Feldstraße kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass für den Pkw kein Haftpflichtversicherungsschutz mehr bestand. Gegen den Fahrzeugführer, einen 22-jährigen Mann aus dem Landkreis Peine, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde ihm untersagt.

Verkehrsunfallflucht - Zeit: Freitag, 27.09.2019, 12:45 Uhr - Samstag, 28.09.2019, 12:45 Uhr. Ort: 38226 Salzgitter, Rohrdommel. Hergang: Freitag Mittag stellte eine 50-jährige Salzgitteranerin ihren schwarzen Pkw Mercedes unbeschädigt in einer Parkbucht am Fahrbahnrand ab. Als die Frau ihren Pkw am Samstag wieder nutzen wollte, musste sie frische Unfallbeschädigungen am hinteren Stoßfänger und am hinteren, linken Kotflügel feststellen. Der Verursacher des Verkehrsunfalls hatte sich unerlaubt entfernt. Die Polizei bittet Zeugen des Verkehrsunfalls, oder Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

