Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 28. September 2019

Wolfenbüttel (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 27.09.19, gegen 14.40 Uhr, sah eine Funkstreifenwagenbesatzung in Weddel, Bauernstraße eine ihnen bekannte 38jährige Frau, die einen PKW VW Polo führte, obwohl ihr die Fahrerlaubnis rechtskräftig entzogen ist. Nach Anhalten des PKW und Konfrontation der Fz-Führerin mit der begangenen Straftat, verriegelte die Frau das Auto und setzte ihre Fahrt fort. Trotz sofortiger Verfolgung mittels Sondersignalen und Anhaltezeichen stoppte die Frau zunächst nicht, sondern konnte erst in Schapen in einer Sackgasse aufgrund einer Baustelle durch die Fustw-Besatzung gestellt werden. Gegen die Frau wurde eine Strafanzeige gefertigt, der PKW-Schlüssel wurde zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt.

Verkehrsunfall mit einem Schwer- und einer Leichtverletzten

Am Morgen des 27.09.19, gegen 07.53 Uhr, ereignete sich an der sog. Apelnstedter Kreuzung, Kreisstraße 5 / Landesstraße 631, ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW VW Ateon (Fz-Führer, 32 Jahre alt) und einem Nissan Qashqai (Fz-Führerin, 42 Jahre alt) bei dem beide Fahrzeuge wirtschaftlichen Totalschaden erlitten. Der Fz-Führer des VW befuhr die Kreuzung aus Hötzum kommend in Richtung Apelnstedt und mißachtete hierbei die Vorfahrt der 42jährigen Frau, die die Kreuzung aus Salzdahlum kommend in Richtung Sickte befuhr. Der Mann wurde hierbei schwer verletzt (keine Lebensgefahr) und dem Klinikum Wolfenbüttel zugeführt. Die Frau trug leichte Verletzungen davon und wurde ebenfalls dem Klinikum Wolfenbüttel zugeführt. Die Kreuzung wurde in der Vergangenheit als Unfallschwerpunkt erkannt und dementsprechend vor Jahren mit Sichtschutzwänden versehen und durch entsprechende Beschilderung (Stopzeichen, Vorankündigung) deutlich gemacht. Dem Unfallverursacher war die Örtlichkeit eigenen Angaben zufolge bekannt und in der Vergangenheit von ihm mehrfach passiert worden.

- Skiebe - PHK

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Dienstschichtleiter

Telefon: 0 53 31 / 93 31 15

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell