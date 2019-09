Polizei Salzgitter

POL-SZ: Trunkenheitsfahrt

Salzgitter (ots)

Anlässlich einer Verkehrskontrolle in der Straße Am Gehrbusch in SZ-Lichtenberg wurde durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass der 38-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Test am Alcomaten ergab eine AAK von 1,54 Promille.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Dienstschichtleiter $user.getName()

Telefon: 05341/ 1897-217

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell