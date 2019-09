Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung Polizeikommissariat Peine Fr., 17.09.2019, 12.00 Uhr bis Sa., 28.09.2019, 12.00 Uhr

Peine (ots)

Trampolin in Vechelde in Brand gesetzt Am Freitagabend gegen 20.40 Uhr setzten unbekannte Täter in Vechelde, Königsberger Straße, ein Trampolin in Brand, welches auf einem dortigen Gartengrundstück abgestellt war. Die örtliche Feherwehr löschte den Brand ab, bevor er sich ausbreiten konnte. Anwohner, die Angaben zu den Brandverursachern machen können melden sich bitte bei der Polizei Peine unter: 05171/999-0.

Unfall mit Verletzten auf der Braunschweiger Straße in Peine Auf der Braunschweiger Straße ereignete sich am Freitagvormittag ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 25jährige Fahrerin eines Fiat aus Salzgitter missachtete beim Linksabbiegen in den Sackpfeifenberg die Vorfahrt einer 37jährigen Peinerin, die ihr entgegenkam. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Frauen leicht verletzt. Während die Peinerin mit dem Krankenwagen ins Klinikum verbracht wurde, konnte die Salzgitteranerin selbständig das Krankenhaus aufsuchen, um sich vorsorglich untersuchen zu lassen. Beide beschädigten Fahrzeuge mussten fahruntüchtig abgeschleppt werden.

Schlange schlängelte sich in Vöhrum Am Freitagnachmittag gegen 17.00 Uhr wurde der Polizei Peine eine Schlange gemeldet, die im Bereich des Vöhrumer Sportplatzes gefunden worden war. Das Reptil entpuppte sich als ungiftige Kornnatter, die in Deutschland nicht heimisch ist und wohl ausgesetzt wurde. Passanten wußten gegenüber den eingesetzten Beamten zu berichten, dass die Schlange bereits seit mehreren Wochen im Bereich des Sportplatzes gesichtet worden war. Eine Mitarbeiterin des Öko-Gartens der IGS Vöhrum nahm sich des Tieres an. Letztendlich wird die Schlange an das Artenschutzzentrum in Leiferde weitergegeben.

Drei Firmenwagen in Duttenstedt aufgebrochen In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in Duttenstedt, Eilhardt-von-Oberg-Straße auf einem Firmengrundstück drei Transporter aufgebrochen. Aus den Fahrzeugen wurden diverse Arbeitsmaschinen und Elektrowerkzeuge, sowie ein Radio entwendet.

Dieselkraftstoff entwendet In der Gerhard-Lucas-Meyer-Straße in Peine gelangten unbekannte Täter auf das Gelände des Stahlwerkes und saugten aus drei dort abgestellten Arbeitsmaschinen größere Mengen Dieselkraftstoff ab. Auf Grund der erlangten Menge dürften der oder die Täter mit einem Tankfahrzeug agiert haben.

