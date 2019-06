Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Kellerbrand - 13 Personen betroffen

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen, um 09.05 Uhr wurden beide Löschzüge der Feuerwehr Mülheim zu einem gemeldeten Kellerbrand zur Hingbergstraße in Mülheim-Heißen alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte drang bereits Brandrauch aus den Kellerfenstern sowie aus der Hauseingangstür. Mehrere Personen machten sich an den Fenstern bemerkbar und schilderten, dass ihre Wohnungen bereits teilweise verraucht waren. Drei Personen, die sich durch den verrauchten Treppenraum ins Freie retten konnten wurden umgehend durch den Rettungsdienst untersucht. Parallel dazu wurden durch die Feuerwehr Maßnahmen zur Brandbekämpfung, sowie eine umfangreiche Menschenrettung eingeleitet. Insgesamt wurden zehn weitere Personen sowohl über eine Drehleiter als auch mittels Fluchthauben über das Treppenhaus aus dem Wohngebäude gerettet und durch den Rettungsdienst untersucht. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Mülheimer Krankenhaus transportiert.

Die brennenden Einrichtungsgegenstände im Keller des Wohnhauses konnten durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Im Anschluss an die Maßnahmen wurde das Gebäude belüftet und die Wohnungen kontrolliert, so dass die Bewohner nach Abschluss aller Einsatzmaßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen wurde die Hingbergstraße im Bereich der Einsatzstelle für den Verkehr gesperrt. Die Feuerwehr Mülheim war mit 30 Einsatzkräften rund zwei Stunden im Einsatz.(MBö)

