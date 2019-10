Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Trunkenheit im Verkehr: Fahrradfahrer mit 1,75 Promille bremst Polizei aus

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, 16.10.19, um 23:20 Uhr,fällt einer Streifenwagenbesatzung ein mittig auf der zweispurigen Gökerstraße in Wilhelmshaven befindlicher Radfahrer auf, welcher in starken Schlangenlinien fährt. Der Streifenwagen und ein weiterer Pkw werden durch die unkontrollierten Fahrmanöver regelrecht ausgebremst. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt bei dem 52-jährigen Radfahrer einen Wert von 1,75 Promille. Eine Blutprobenentnahme wird daraufhin angeordnet und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell