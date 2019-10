Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Hochwertiges Rennrad bei Veranstaltung gestohlen - Schaden etwa 4500 Euro

Freiburg (ots)

Bei einer Veranstaltung am 03.10.2019 in Binzen soll ein bislang unbekannter Mann gegen 14.15 Uhr ein hochwertiges Rennrad gestohlen haben. Das schwarz-rote Rennrad der Marke Schmolke hat einen Neuwert von etwa 4500 Euro. Die Tat ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Ein möglicher Tatverdächtiger wurde beobachtet. Er trug eine lange, schwarze Fahrradhose mit auffälliger weißer Aufschrift "sky", eine neongelb-schwarze Windjacke und einen weiß-schwarzen Rucksack. Das Polizeirevier Weil am Rhein, 07621 9797-0, sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem entwendeten Fahrrad oder der beschriebenen Person geben können. Auch Zeugen, die Bilder von der Veranstaltung gemacht haben, die eine entsprechend gekleidete Person zeigen, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

