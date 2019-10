Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Unfall mit Leichtverletzem - Hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 08.10.19, gegen 18.10 Uhr, kam es auf der B3, Anschlussstelle zur A98 zu einem Unfall. Der 41-jährige Fahrer eines VW-Kombis wollte von der Autobahn kommend nach rechts auf die B3, in Richtung Binzen, einfahren. Hierbei nutzte er nach bisherigen Erkenntnissen nicht den Beschleunigungsstreifen, sondern fuhr direkt auf die Durchgangsfahrbahn der B3. Hier stieß der VW-Kombi mit einem weiteren VW einer 37-jährigen Frau zusammen. Diese wurde leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 35.000 Euro. Zur Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr Binzen mit drei Fahrzeugen und etwa 10 Einsatzkräften am Unfallort. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell