Polizei Gütersloh

POL-GT: 50jähriger Harsewinkeler nach Verkehrsunfall verstorben

Gütersloh (ots)

Versmold (AK) - Der bei dem Verkehrsunfall am 21.09.2019, gegen 00:50 Uhr, auf der Langen Straße in Oesterweg verunglückte Mann aus Harsewinkel ist am heutigen Morgen seinen schweren Verletzungen erlegen.

