POL-GT: Vandalen unterwegs

Schloß Holte-Stukenbrock (AK) - In der Nacht zu Sonntag, den 22.09.2019, wurden im Bereich Schwalbenweg/ Grauthoffweg an mindestens elf PKW mutwillig Schäden angerichtet. Es wurden Außenspiegel abgetreten, Antennen abgeknickt und durch Fußtritte Beulen an Fahrzeugen verursacht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro. Hinweise erbeten an die Polizei Schloß Holte-Stukenbrock, 05207-91620.

