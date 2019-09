Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall in Versmold

Gütersloh (ots)

Versmold -(RB)- In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00:50 Uhr verunfallte ein 50-jähriger Mann mit seinem Pkw und wurde schwer verletzt. Der 50-jährige Harsewinkler war mit seinem Mercedes Van auf der Langen Straße in Versmold von Bockhorst kommend in Richtung der Oesterweger Straße unterwegs. Zwischen der Apfelstraße und dem Glockenweg macht die Straße, in Fahrtrichtung des Fahrers, eine leichte Linkskurve. Hier kam der Fahrzeugführer mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei streifte er zwei Bäume und fuhr frontal gegen einen dritten. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Fahrer nicht angegurtet. Dementsprechend war er auch schwer verletzt. Es bestand zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme Lebensgefahr. Im Fahrzeuginneren konnten die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ob dieser nur von zerbrochenen Flaschen stammte oder der Fahrer vor Fahrtantritt getrunken hatte wird nun das Ergebnis einer Blutprobe klären. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf 7500,- Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

