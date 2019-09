Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruchsalarm - Polizei stellt zwei Täter

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der Freitagnacht (20.09., 05.13 Uhr) wurde die Gütersloher Polizei über einen Einbruchsalarm in eine Firma an der Straße Im Heidkamp informiert.

Den eingesetzten Polizeibeamten gelang es zügig das Firmengelände zu umstellen und anschließend nach den Einbrechern zu durchsuchen. Hinter einer Müllpresse, im Hof der Firma, wurden die Polizisten dann fündig. Die beiden Einbrecher hielten sich dort versteckt und konnten vorläufig festgenommen werden.

Zuvor hatten sich die beiden Männer aus Gütersloh (37 und 41 Jahre alt) gewaltsam Zutritt in das Gebäude verschafft und sich ihre mitgebrachten Taschen mit Zigaretten, Bargeld, Feuerzeugen und Schokoriegeln vollgemacht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell