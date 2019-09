Polizei Gütersloh

POL-GT: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - Kein Personen- und Gebäudeschaden

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Donnerstagabend (19.09., 18.03 Uhr) kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Herzebrocker Straße/ B61 zu einem Brand einer Ölheizung.

Der Brand an der Heizungsanlage entstand im Keller. Hierbei kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die eingesetzte Feuerwehr konnte die Heizungsanlage abschalten und anschließend das Haus belüften.

Es entstand kein Personen- und Gebäudeschaden. Lediglich die Heizungsanlage wurde beschädigt.

Für den Zeitraum des Einsatzes am Brandort musste die B61 in Fahrtrichtung Bielefeld gesperrt werden.

