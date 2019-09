Polizei Gütersloh

POL-GT: BMW-Fahrer gefährdet Radfahrer - Zeugen gesucht!

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (JP) - Am Mittwochmittag (18.09., 13.30 Uhr) befuhr ein 49-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück den Radweg des Nordrings in Fahrtrichtung Ostring und beabsichtigte linksseitig in die Straße Friedhofsweg abzubiegen.

Beim Abbiegevorgang bemerkte der 49-Jährige plötzlich einen BMW, der an ihm vorbeifuhr und ein Abbiegen verhinderte.

Der Fahrradfahrer musste stark Bremsen, um einen Unfall zu verhindern und stürzte durch die Wucht über seinen Lenker auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei leicht.

Der BMW setzte seine Fahrt in Richtung Ostring fort, ohne sich um den am Boden liegenden Radfahrer zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und eine Schadenregulierung zu ermöglichen.

Ein Zeuge, der sich hinter dem BMW befand half dem gestürzten Radfahrer auf und merkte sich Fragmente des Kennzeichens des unfallflüchtigen schwarzen BMW Kombis.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Insbesondere Zeugen, die Hinweise zu einem schwarzen BMW Kombi mit dem Kennzeichenfragment "GT-HD" machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, 05241 869-0.

