Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwarzes Pedelec im Wert von ca. 3.000 Euro in Bebra gestohlen

Bad Hersfeld (ots)

BEBRA - Ein schwarzes Pedelec der Marke Stevens, Typ ATB E-Caprile SX Gent 1458, wurde am Mittwoch (05.06.), zwischen 05.30 und 14.00 Uhr, aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Nürnberger Straße gestohlen. Der Schaden beträgt ca. 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

