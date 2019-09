Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Baucontainer

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Im Zeitraum von Mittwoch auf Donnerstag (18.09., 14.00 Uhr - 19.09., 07.00 Uhr) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in einen Baucontainer an der Straße Am Hallenbad.

Die Einbrecher öffneten das Vorhängeschloss des zurzeit auf dem Gelände der Gesamtschule stehenden Baucontainers nach derzeitigen Erkenntnissen vermutlich mit einem Bolzenscheider.

Entwendet wurde ein 3-Tool-Kit der Fa. Hilti, bestehend aus einem Akkuschrauber, einer Bohrmaschine und einem Trennschleifer. Zudem seien in dem schwarzen Koffer ein Ladegerät sowie vier Akkus gewesen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

