POL-PDWIL: 2 Verletzte bei Abbiegeunfall

2 Personen bei Abbiegeunfall verletzt

Am Mittwoch, den 05.12, gegen 07:30 Uhr ereignete sich im Bereich der Einmündung an ED-Tankstelle Maring-Noviand ein Verkehrsunfall mit 2 Verletzten. Ein 21-jähriger Fahrer, der auf der Landesstraße in Richtung Mülheim unterwegs war, wollte an der Einmündung nach links abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem PKW einer Entgegenkommenden. Die Wucht des Aufpralles war so heftig, dass der einbiegende PKW um 180 Grad gedreht wurde. Beide Insassen mussten verletzt ins Krankenhaus Wittlich eingeliefert werden - Lebensgefahr besteht nicht. Im Einsatz waren Rettungsdienst, Notarzt, Straßenmeisterei Wittlich, Abschleppdienst und die Polizei Bernkastel-Kues.

