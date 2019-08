Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Motorradfahrerin

Börfink (ots)

Am Donnertag, den 12.09.2019, befuhren gegen 18:45 Uhr ein 45-jähriger Motorradfahrer und seine 18-jährige Tochter, ebenfalls mit ihrem Zweirad, die K 49 in Richtung Hüttgeswasen. Auf einer langen Geraden wurde der Vater durch einen unmittelbar vor ihm vorbei-fliegenden größeren Vogel zum Abbremsen seinen Motorrades gezwungen. Diesen Abbremsvorgang übersah die junge Frau und fuhr auf das Motorrad ihres Vaters auf. Dabei kam sie zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung wurde die junge Fahrerin mit dem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik verbracht. An den Zweirädern entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro

