Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Baumholder, Kuseler Straße (ots)

Am 21.08.2019 zwischen 11:30 Uhr und 12:15 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes Norma in Baumholder ein Verkehrsunfall mit Flucht. Das Fahrzeug des Geschädigten wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim aus- oder einparken, am rechten vorderen Radkasten beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Baumholder bittet unter der Telefonnummer 06783 - 9910 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Baumholder



Sankt-Hubertus-Straße 1

55774 Baumholder

Telefon: 06783-991-0

Telefax: 06783-991-50

pibaumholder@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pibaumholder



