Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährdung des Straßenverkehrs mit anschließender Verkehrsunfallflucht

Heddert (ots)

Am Mittwoch, 21.08.2019, gegen 16:25 Uhr, kam es auf der L 143 zwischen Heddert und Hinzenburg zu einem Verkehrsunfall. Hierbei schnitt der Fahrer eines in Richtung Heddert fahrenden grauen VW Golf's derart die Kurve, dass es um Haaresbreite zu einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug, in dem eine 39-jahrige Frau aus der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell unterwegs war. Der rücksichtslose Golffahrer konnte einen schweren Unfall in letzter Sekunde durch ein Ausweichmanöver verhindern. Gänzlich konnte ein Kontakt beider Fahrzeuge jedoch nicht mehr verhindert werden. Beide Außenspiegel der Fahrzeuge berührten sich und wurden beschädigt. Der Golffahrer flüchtete danach unter starker Beschleunigung von der Unfallstelle. Hinweise auf den rücksichtslosen Golffahrer nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Tel.: 06503-91510 oder per Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 06503-9151-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell